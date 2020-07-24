Путин в разговоре с Трампом назвал «очень неплохой» ситуацию с коронавирусом в Москве

Принятые меры для борьбы с пандемией принесли результат. Президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо». Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что в разговоре главы двух государств пришли к мнению, что пандемия коронавирусной инфекции стала огромным вызовом для всего мира.

«В Москве действительно все очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент России в ходе вчерашнего телефонного разговора», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля заявил, что Путин поделился с коллегой данными о мерах, которые принимаются в России, чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции. Как свидетельствует эпидемическая ситуация в стране, все применяемые средства достаточно эффективны.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошел в минувший четверг, 23 июля. По словам Пескова, основными темами беседы были стратегическая стабильность и контроль над вооружениями.

Трамп по итогам переговоров заявил, что ситуация с коронавирусом в России тяжелая. Особенно в Москве.

По последним данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 5811 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 800 849 человек. Количество выздоровевших составило 588 774, летальных случаев — 13 046.