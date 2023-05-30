Власть 30 мая 2023, 13:10 Путин в прямом режиме получал информацию об атаке беспилотниками Москвы — Песков Песков: Путину в прямом режиме докладывали информацию по ситуации с атакой беспилотников Телеканал «360»

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Президент России Владимир Путин в прямом режиме получал информацию по ситуации с атакой БПЛА в Москве и Подмосковье. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства, написало РИА «Новости».

«Он получал в прямом режиме информацию и по линии министерства обороны, и по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, от МЧС», — сказал представитель Кремля.

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По словам Пескова, рабочий день у российского лидера начался рано.

Генпрокуратура взяла на контроль расследование атаки БПЛА на Москву. В Министерстве обороны России сообщили, что за ударами дронов по жилым домам в столице стоит киевский режим. Ведомство назвало атаку «террористической».

Украинцы хотели отомстить за удары по стратегическим объектам и направили беспилотники на Москву. Но попытка оказалась жалкой. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что несколько зданий получили незначительные повреждения. Основная цель запуска беспилотников была напугать людей.

Офис президента Украины Владимира Зеленского язвительно прокомментировал налет дронов в столицу.