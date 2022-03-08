Путин в поздравлении с 8 Марта процитировал Екатерину II

Президент РФ Владимир Путин процитировал императрицу Екатерину II в своем поздравлении россиянок с 8 Марта. Глава государства вспомнил написанные ею строки: «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни». Обращение президента опубликовано на сайте российского правительства.

«Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли „матушка“, — это императрица Екатерина II, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле. Она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской», — рассказал Владимир Путин.

Он добавил, что в наше время «слова „Родина“, „мама“, „любимая“ для нас в одном ряду» — и так будет всегда.

В том же праздничном обращении президент рассказал, что в стране введут выплаты на детей 8–16 лет для всех семей с невысокими доходами. Первые выплаты начнутся уже в мае 2022 года.

Кроме того, обращаясь к родным солдат, находящихся на Украине, Путин повторил свое обещание не отправлять на спецоперацию срочников. Он добавил, что не будет и дополнительного призыва резервистов из запаса. Все задачи по спецоперации, по словам Владимира Путина, решают исключительно профессиональные военные.

Глава РФ пожелал российским женщинам душевного тепла и заботы от близких людей.