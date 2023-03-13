13 марта 2023, 13:21
Путин в понедельник проведет встречу с Кадыровым
Дмитрий Песков сообщил о встрече Путина и Кадырова в понедельник
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
По словам Пескова, стороны обсудят в том числе вопросы проведения специальной операции на Украине.
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«У президента сегодня запланирован ряд встреч служебного характера. С докладом прибудет Рамзан Кадыров, в повестке — результаты региона в 2022 году с учетом проведения СВО, а также социально-экономическое развитие Чечни», — отметил он.
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Ранее Кадыров заявлял, что российские военные способны дойти до Киева, если поступит соответствующий приказ от президента.
Также чеченский лидер признавался, что не поддерживает идею переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его фашистом, сатанистом и террористом.
Кадыров подчеркнул, что быстро бы поставил Зеленского на место в формате общения «один на один».
Дмитрий Песков
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
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