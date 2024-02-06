Власть 06 февраля 2024, 18:59 Путин в феврале встретится с руководством Челябинска Ura.ru: Путин посетит Челябинск 15 или 16 февраля РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин может приехать в Челябинск 15 или 16 февраля. Об этом сообщил источник Ura.ru в промышленных кругах.

«Он встретится с властями региона, а также посетит одно или два предприятия областного центра, работающие в рамках гособоронзаказа», — отметил собеседник издания.

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Инсайдер добавил, что глава государства также может побывать на различных мероприятиях в городе. По словам источника, перед приездом российского лидера губернатор Челябинской области Алексей Текслер уйдет на самоизоляцию.

В пресс-службе правительства области комментировать сообщение о приезде Путина отказались.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возможную дату обращения главы государства к Федеральному собранию, проинформировали «Известия». Пресс-секретарь Путина рассказал, что российский лидер может огласить послание в конце февраля — начале марта. В прошлом году обращение президента к Федеральному собранию состоялось 21 февраля.