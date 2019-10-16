Путин в два раза увеличил штат центрального аппарата МЧС

Согласно тексту документа, в указ президента от 2004 года, посвященный вопросам Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, внесут изменения в строке о предельной численности работников центрального аппарата МЧС.

Теперь там присутствует фраза «1796 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий)».

Указ вступил в силу со дня публикации.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу центрального главка МЧС, увеличение числа сотрудников связано с реорганизацией антикризисного центра. Вместо самостоятельного юридического лица он получит статус структурного подразделения центрального аппарата.