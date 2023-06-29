Власть 29 июня 2023, 09:00 Путин в Дербенте вспомнил совет, который дал Керимову несколько лет назад Президент Путин вспомнил, как советовал бизнесмену Керимову заняться родиной РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время посещения шоу в парке в Дербенте вспомнил, как несколько лет назад посоветовал бизнесмену Сулейману Керимову «заняться родиной». Именно при его поддержке в городе в прошлом году открыли мультимедийный фонтан.

Путин отметил, что Керимов поддерживает такие проекты «с удовольствием».

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«Я помню наш разговор несколько лет назад, когда Сулейман подошел <…>, я говорю: родиной займись… от души», — процитировало президента РИА «Новости».

Глава государства посетил парк в Дербенте во время рабочей поездки в Дагестан. Люди встретили его восторженными возгласами. Путин пообщался с посетителями парка, сделал с некоторыми из желающих совместные фото. Люди подходили с добрыми пожеланиями, и он отвечал тем же. Также президент интересовался мнением людей о парке.

Сулейман Керимов — уроженец Дербента. В последние несколько лет он активно вкладывается в развитие города. В частности, при его поддержке благоустроили парк имени поэта Низами Гянджеви. Помимо мультимедийного фонтана, там появились музей, библиотека, детский городок и смотровая башня.