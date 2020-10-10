Путин: в большой политике друзей нет

«В большой политике, вообще-то, нет друзей», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что симпатизирует Путину. Он уверен, что смог бы поладить с российским лидером.

Об этом президент США рассказал во время интервью в программе The Rush Limbaugh Show.

«Мне он нравится. И, вероятно, я нравлюсь ему. Но я гарантирую, что ему было бы гораздо проще иметь дело с Хиллари Клинтон или с [Джо] Байденом», — подчеркнул Трамп.

Также кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис обвинила Трампа в том, что тот предпочитает верить словам Владимира Путина, нежели собственной разведке. Камала Харрис выступила на теледебатах против вице-президента США Майкла Пенса, на которых раскритиковала действия Трампа. Также Харрис заявила, что Россия предлагала боевикам, связанным с «Талибаном»*, вознаграждение за нападение на американских военных в Афганистане.

*запрещенная в России террористическая организация.