Путин ужесточил наказание за повторное вождение без прав

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторное вождение без прав. Документ появился на портале правовой информации.

Теперь автомобилист может получить за такое нарушение штраф до 250 тысяч рублей или до года колонии. А если водитель ранее был судим за бегство с места смертельной аварии, опасное вождение может обернуться для него двумя годами колонии или принудительных работ либо штрафом в размере до 300 тысяч рублей.

В начале июля Госдума приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтении, напомнило РИА ФАН.

За прошлый год в российские суды поступило свыше 100 тысяч дел в отношении водителей, которые управляли автомобилем без прав. В 2020 году суды рассмотрели более 90 тысяч таких дел — на 25% больше, чем в 2019 году, написало РИА «Новости». Как указывалось в пояснительной записке к законопроекту, аварии по вине таких водителей часто имеют трагические последствия: каждый десятый пострадавший погибает.