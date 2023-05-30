Власть 30 мая 2023, 12:08 Путин уволил замминистра юстиции России Алису Безродную Президент Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста Безродной Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы Минюста Алису Безродную. Подписанный им указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Освободить Безродную Алису Сергеевну от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации», — говорится в документе.

Реклама

Он вступает в силу со дня подписания.

Алиса Безродная родилась в Ленинграде в 1985 году, окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция», с 2005 по 2007 годы трудилась в Главном управлении Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, затем три года работала в ряде юридических фирм. С 2010 по 2016 годы занимала различные посты в Министерстве юстиции, до 2019 года была директором департамента регистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста. Заметистелем министра ее назначили в 2019 году указом главы государства.

Безродная — действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса, обладатель почетной грамоты президента Российской Федерации и медали Столыпина II степени.