Путин уволил замглавы ФСИН Анатолия Якунина

Российский президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В разные годы Якунин был главой столичного главка МВД, оперативного управления МВД России, во ФСИН пришел в ноябре 2019 года, изначально был помощником директора. На должности замглавы ФСИН он удержался чуть менее пяти месяцев.

Ранее сообщалось, что ГУ ФСИН организует проверку после публикации в Сети видеозаписей, на которых, по предварительным данным, запечатлены пытки в карантинном отделении исправительной колонии № 17 в Красноярском крае. Опубликованные видео были в архиве, который вывезли из России.