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    28 декабря 2021, 20:39

    Путин уволил замглавы ФСИН Анатолия Якунина

    Михаил Закурдаев

    Российский президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолия Якунина. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

    Путин уволил замглавы ФСИН Анатолия Якунина

    В разные годы Якунин был главой столичного главка МВД, оперативного управления МВД России, во ФСИН пришел в ноябре 2019 года, изначально был помощником директора. На должности замглавы ФСИН он удержался чуть менее пяти месяцев.

    Ранее сообщалось, что ГУ ФСИН организует проверку после публикации в Сети видеозаписей, на которых, по предварительным данным, запечатлены пытки в карантинном отделении исправительной колонии № 17 в Красноярском крае. Опубликованные видео были в архиве, который вывезли из России.