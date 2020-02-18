Путин уволил Суркова с должности своего помощника

Владислав Сурков освобожден от должности помощника президента России. Путин подписал соответствующий указ.

Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля. Указ президента России Владимира Путина подписан 18 февраля, в силу вступает в этот же день.

Первые сообщения о возможной отставке Суркова появились в конце января. Позже Дмитрий Песков рассказал, что пока указа об освобождении политика от должности нет. Несмотря на это, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин пояснил «360», что Сурков может лишиться должности из-за политики компромиссов в отношении Украины.

Владислав Сурков стал помощником Путина в сентябре 2013 года. Он курировал отношения России с Абхазией и Южной Осетией. Политик занимался вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине. Перед этим он был заместителем председателя правительства. На этом посту он проработал с 2011 по 2013 год.

Британское издание The Guardian в декабре 2019 года включило Суркова в топ-10 самых влиятельных политических советников в мире.