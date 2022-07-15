Путин уволил Рогозина из Роскосмоса

Президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора Роскосмоса. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“», — говорится в тексте указа главы государства.

Указ вступил в силу.

Рогозин в 2011 году стал председателем наблюдательного совета Роскосмоса, а в 2018 возглавил госкорпорацию. При Рогозине начали вторую и третью очередь строительства космодрома Восточный, строительства одноименного аэропорта, началось возведение Национального космического центра, продолжилось создание космического корабля «Орел», началась работа над новым кораблем «Орленок», стартовало проектирование национальной орбитальной станции.

Новым гендиректором Роскосмоса стал вице-премьер Юрий Борисов. В кабмине он курировал направления «космос» и «оборонная промышленность». Накануне СМИ писали, что в связи с вероятным назначением новым главой госкорпорации Борисов покинет пост зампреда кабмина.