Путин уволил начальника УВД московского метро и еще ряд генералов

Согласно указу, от занимаемой должности освободили прокурора Омской области Анастаса Спиридонова, начальника УВД на Московском метрополитене генерал-майора Николая Савченко, начальника управления кадров ФСИН полковника Александра Пирогова, а также замначальника ГУ МВД по Воронежской области Вячеслава Воронцова.

Кроме увольнений, указом президента Леонида Коломийца назначили на должность главы управления МВД по Тюменской области, Александр Прядко стал начальником управления МВД по Архангельской области, прокурором Воронежской области стала Александра Гулягина, а также произошел ряд назначений на другие посты. Указ был подписан Путиным 25 декабря.

Ранее сообщалось, что руководитель УВД на Московском метрополитене Николай Савченко написал рапорт об отставке. Это произошло после стрельбы на станции метро «Рязанский проспект». 18 сентября полицейский Алексей Смирнов открыл огонь по коллегам из отдела собственной безопасности. Тогда погиб один правоохранитель, а второй попал в больницу.