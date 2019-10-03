Путин уволил главу ФСИН

«Освободить от занимаемой должности <...> Корниенко Геннадия Александровича, директора Федеральной службы исполнения наказаний», — сказано в документе.

Президент РФ Владимир Путин назначил Корниенко директором ФСИН в июне 2012 года. Он сменил на этой должности Александра Реймера.

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Александр Корниенко с 2001 по 2002 год являлся заместителем главы Федеральной службы охраны России, в 2002–2012 годах — директором Государственной фельдъегерской службы.

Имеет ряд государственных наград, в том числе медаль ордена За заслуги перед Отечеством I степени. Кто станет его преемником на посту директора ФСИН, пока не известно.

Также Путин этим указом освободил от должности ряд высших должностных лиц. Среди них начальник Управления ФСИН по Владимирской области генерал-майор Андрей Виноградов, начальник Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми генерал-майор Александр Князев.

Также в отставку отправлены заместитель начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области — начальник главного следственного управления генерал-майор Андрей Неупокаев, прокурор Томской области Виктор Романенко, прокурор Воронежской области Николай Шишкин.

Кроме того, свои кресла покинули главный инспектор МВД РФ генерал-майор Эдуард Соболь и руководитель СУ СК РФ по Ленинградской области генерал-лейтенант Виктор Леденев.