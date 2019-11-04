Путин уволил десять генералов

Владимир Путин подписал указ, которым освободил от занимаемых должностей ряд генералов, а затем утвердил вместо них новых руководителей МВД, СКР, ФСИН и МЧС РФ в некоторых регионах страны.

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Так, свой пост покинул генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев, который до сегодняшнего дня был руководителем четвертого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Указом президента были уволены главный инспектор МВД Ефрем Романов, министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике Игорь Трифонов, начальник управления МВД РФ по Тюменской области Юрий Алтынов, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС РФ Сергей Власов, заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Владимир Дежкин, начальник Главного управления МЧС по Республике Крым Александр Еремеев, начальник Главного управления МЧС по Кировской области Михаил Лихачев, директор Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко. Кроме того от должности первого заместителя начальника ГУ МЧС по Москве освобожден и уволен с военной службы Сергей Журавлев.

В числе уволенных оказался и генерал-майор полиции Александр Мельников, который занимал пост первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД Российской Федерации.

На место уволенных генералов Владимир Путин назначил других руководителей. Так, пост замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и начальника полиции занял Дмитрий Баранов, в то время как должность замминистра страны по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору занял Игорь Кобзев.

В то же время начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области стал Александр Кузьмин, а начальником Управления ФСИН по Республике Башкортостан — Алексей Чириков.

Еще троих руководителей назначили на пятилетний срок. Теперь прокурором Смоленской области стал Сергей Карапетян, руководителем следственного управления СК РФ по Воронежской области — Кирилл Левит, в то время как пост руководителя следственного управления СКР по Республике Бурятия занял Вячеслав Сухоруков.