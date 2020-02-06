Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Четыре генерала МВД и МЧС сняли с должностей по указу Путина. Президент сделал несколько перестановок в силовых ведомствах.

Президент России Владимир Путин издал указ об освобождении от должностей 6 февраля. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, с поста сняли генерал-майоров Николая Аксенова и Николая Афанасьева. Они были начальниками управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю соответственно.

Кроме них с должности сняли замруководителя ГСУ СКР по Московской области Александра Сарафанова. В указе значится и начальник главка МЧС по Чеченской республике Руслан Яхьяев, а также министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников.

Половников был главой МВД с 2015 года. В январе 2020-го его арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Полученную им сумму не сообщали, но, по неофициальным данным, речь может идти о 10 миллионах рублей.