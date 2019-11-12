Путин уволил Богомолова

Василий Богомолов лишился должности заместителя начальника главного управления специальных программ президента РФ. Соответствующий указ издал глава государства Владимир Путин.

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«Освободить Богомолова Василия Петровича от должности заместителя начальника главного управления специальных программ президента Российской Федерации», — сказано в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно второму пункту документа, он вступает в силу в день подписания, 12 ноября 2019 года.

Василий Богомолов в 1978 году получил специальность в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта. Через три года он стал замначальника строительного управления ФГУП «УССТ № 2» при Спецстрое России. На этой должности Богомолов проработал 17 лет, после чего был назначен на пост главы Центрального производственно-распорядительного управления Спецстроя.

За годы своей карьеры Богомолов написал большое количество научных работ в области рынка недвижимости и стал автором монографии по экономике.