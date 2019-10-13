Путин уверен, что холодной войны не будет

Путин рассказал, способна ли возможная новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны.

«Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть», — объяснил президент.

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Поэтому Россия уже в известной степени прошла свой путь, добавил Путин. Теперь власти размышляют над перспективами и спокойно работают.

Российский лидер обратил внимание на разницу в расходах на оборону в разных странах. Москва оказалась на седьмом месте в мире по этому показателю, она тратит 48 миллиардов долларов. А вот лидирует Америка, у которой расходы на военные цели превышают 700 миллиардов долларов. Далее идут Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония.

«И при этом у нас есть оружие, которого нет ни у кого в мире. Это результат целенаправленной работы на важнейших направлениях. Надо отдать должное нашим специалистам за умение определить эти направления и сконцентрировать ресурсы», — добавил Путин.

Тем не менее президент в очередной раз напомнил: гонка вооружений — это плохо. Она не сулит ничего хорошего для мира, отметил «Царьград». Поэтому Россия отказывается «втягиваться в непомерные для нее расходы».