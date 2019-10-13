  • Путин уверен, что холодной войны не будет

    13 октября 2019, 16:26

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин надеется, что до второй холодной войны дело не дойдет. Кто с этим не согласен, пусть помнит: гонка вооружений ничего хорошего для мира не сулит. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу телеканалу RT Arabic.
    Путин уверен, что холодной войны не будет

    Путин рассказал, способна ли возможная новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны.

    «Не хотелось бы. Во всяком случае, Россию это затронет в наименьшей степени, потому что, как я уже сказал, перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть», — объяснил президент.

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    Поэтому Россия уже в известной степени прошла свой путь, добавил Путин. Теперь власти размышляют над перспективами и спокойно работают.

    Российский лидер обратил внимание на разницу в расходах на оборону в разных странах. Москва оказалась на седьмом месте в мире по этому показателю, она тратит 48 миллиардов долларов. А вот лидирует Америка, у которой расходы на военные цели превышают 700 миллиардов долларов. Далее идут Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония.

    «И при этом у нас есть оружие, которого нет ни у кого в мире. Это результат целенаправленной работы на важнейших направлениях. Надо отдать должное нашим специалистам за умение определить эти направления и сконцентрировать ресурсы», — добавил Путин.

    Тем не менее президент в очередной раз напомнил: гонка вооружений — это плохо. Она не сулит ничего хорошего для мира, отметил «Царьград». Поэтому Россия отказывается «втягиваться в непомерные для нее расходы».