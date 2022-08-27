Путин утвердил соцвыплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Жители ДНР, ЛНР и Украины, вынужденно покинувшие родину, будут получать соцвыплаты в России. Президент Владимир Путин подписал указ на эту тему, который опубликовал портал правовой информации.

«Речь в документе идет о приехавших в Россию после 18 февраля. Согласно указу президента, беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины назначена ежемесячная пенсия в размере 10 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Также инвалиды каждый месяц будут получать по 10 тысяч рублей. Инвалидам I группы, детям-инвалидам и пенсионерам старше 80 лет будут доплачивать еще по три тысячи рублей. Ветеранам Великой Отечественной войны полагается ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей.

Кроме того, единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей получат беременные женщины. После рождения ребенка они получат еще 20 тысяч рублей.

На каждого ребенка полагается ежемесячная выплата четыре тысячи рублей родителям или 15 тысяч рублей — опекунам. А если родитель воспитывает детей один — по 10 тысяч рублей за каждого несовершеннолетнего.

Финансовую поддержку будут оказывать власти регионов до 31 декабря 2022 года.