Путин утвердил состав Госсовета. Он возглавит его сам

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового Госсовета. Возглавит конституционный государственный орган сам лидер страны.

«В соответствии с частями первой и второй статьи <…> „О Государственном совете Российской Федерации“ утвердить прилагаемый состав Государственного совета Российской Федерации», — сказано в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, Путин станет председателем Госсовета. Также в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы, Совета Федерации, а также полпреды и лидеры парламентских партий. Всего в список вошли более 100 человек. Кроме того, при Госсовете будет работать 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Президент подписал указ 21 декабря 2020 года. Документ вступил в силу в этот же день.

В конце ноября депутаты Госдумы приняли закон о статусе, задачах и принципах деятельности Государственного совета. Теперь у Госсовета не будет полномочий власти. Его основная функция будет заключаться в согласовании работы руководства страны на всех уровнях.