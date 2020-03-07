Путин утвердил поручения по реформе миграционной политики

Путин поручил провести реформу миграционных режимов. Он дал задание своей администрации организовать работу по переустройству института гражданства России.

«Администрации президента Российской Федерации организовать в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации», — говорится в перечне поручений, который опубликовал сайт Кремля.

Доложить о проведенной работе президент России Владимир Путин поручил руководителю администрации Кремля Антону Вайно. Согласно новой концепции, режим долгосрочного пребывания в России (более 90 дней) станет для иностранцев единственным. Без оформления вида на жительство и гражданства России можно будет учиться и работать.

Чтобы получить право жить в России, нужно будет завести и подтвердить аккаунт в государственной информационной системе, предоставить биометрические персональные данные и получить единый электронный документ.