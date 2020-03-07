    07 марта 2020, 17:22

    Путин утвердил поручения по реформе миграционной политики

    Андрей Иванов

    Путин поручил провести реформу миграционных режимов. Он дал задание своей администрации организовать работу по переустройству института гражданства России.

    «Администрации президента Российской Федерации организовать в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации», — говорится в перечне поручений, который опубликовал сайт Кремля.

    Доложить о проведенной работе президент России Владимир Путин поручил руководителю администрации Кремля Антону Вайно. Согласно новой концепции, режим долгосрочного пребывания в России (более 90 дней) станет для иностранцев единственным. Без оформления вида на жительство и гражданства России можно будет учиться и работать.

    Чтобы получить право жить в России, нужно будет завести и подтвердить аккаунт в государственной информационной системе, предоставить биометрические персональные данные и получить единый электронный документ.