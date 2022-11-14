Власть 14 ноября 2022, 17:37 Путин утвердил порядок приема на службу в армию для иностранцев Президент Путин подписал указ о приеме иностранцев на службу в ВС России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в порядок призыва на службу в ряды Вооруженных сил России. Глава государства определил порядок приема иностранных граждан. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент внес поправки в документ от 1999 года. Согласно поправкам, теперь на службу в армии по контракту смогут призывать иностранных граждан. Соглашение не заключать с лицами, против которых ведется следствие, а также с гражданами, в отношении которых суд вынес обвинительный приговор. Не попадут на службу в ВС и те иностранцы, которые имеют неснятую судимость. Не станут служить в армии иностранные граждане, подвергнутые административному наказанию за употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

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Для заключения контракта заинтересованные граждане должны заполнить заявление, документы, удостоверяющие личность, а также бумаги, подтверждающие наличие гражданства другого государства или вида на жительство.

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Ранее в России запретили раскрывать методы работы спецслужб. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.