Путин утвердил пятерку членов ЦИК

Президент России Владимир Путин утвердил финальную пятерку обновленного состава ЦИК России. В него попала возглавляющая на данный момент комиссию Элла Памфилова.

«Руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов», — перечислил оставшихся Telegram-канал избиркома.

Срок полномочий членов ЦИК истечет 28 марта 2021 года. Новый состав по пять человек назначают президент РФ, Совет Федерации и Госдума.

Ранее ГД утвердила кандидатуру действующего руководителя аппарата фракции «Единая Россия» Константина Мазуревского, а также действующего члена ЦИК Антона Лопатина. Также утвержден Евгений Колюшин, который является действующим членом ЦИК от фракции КПРФ, и Николай Левичев — член ЦИК с 2016 года, выдвинутый «Справедливой Россией». От фракции ЛДПР в ЦИК утвержден первый замруководителя фракции Александр Курдюмов.

Совфед назначил в ЦИК нынешнего зампреда комиссии Николая Булаева, действующих членов избиркома Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева, а также председателя Орловского избиркома Людмилу Маркину и экс-главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину.

Количество партий в России, которые имеют право участвовать в выборах, сократится с 36 до 32. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, напомнило Ura.ru.