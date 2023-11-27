Власть 27 ноября 2023, 20:58 Путин утвердил перечень компаний, самостоятельно определяющих объем публичных данных Путин утвердил список из 46 фирм, которые сами определяют объем публичных данных Freepik

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Президент Владимир Путин утвердил перечень российских компаний, которые могут самостоятельно определять состав и объем публичной информации. Указ опубликовали на сайте правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению», — говорится в документе.

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Указ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 1 июля 2023 года.

В списке компаний «Роснефть» и несколько ее дочерних предприятий. А также совместная компания «Роснефти» и «Газпромнефти» — «Славнефть» и ее дочерние компании. Помимо них, по новому закону определять объем публикуемой информации могут ряд научно-исследовательских и проектных институтов в нефтяной сфере, а также несколько банков.

«Газпром» стал лидером в рейтинге 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли по версии Forbes. Компания за 2022 год заработала 1,3 триллиона рублей. «Роснефть» также вошла в первую тройку с прибылью 813 миллиардов рублей.