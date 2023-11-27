27 ноября 2023, 20:58
Путин утвердил перечень компаний, самостоятельно определяющих объем публичных данных
Путин утвердил список из 46 фирм, которые сами определяют объем публичных данных
Президент Владимир Путин утвердил перечень российских компаний, которые могут самостоятельно определять состав и объем публичной информации. Указ опубликовали на сайте правовой информации.
«Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению», — говорится в документе.
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Указ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 1 июля 2023 года.
В списке компаний «Роснефть» и несколько ее дочерних предприятий. А также совместная компания «Роснефти» и «Газпромнефти» — «Славнефть» и ее дочерние компании. Помимо них, по новому закону определять объем публикуемой информации могут ряд научно-исследовательских и проектных институтов в нефтяной сфере, а также несколько банков.
«Газпром» стал лидером в рейтинге 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли по версии Forbes. Компания за 2022 год заработала 1,3 триллиона рублей. «Роснефть» также вошла в первую тройку с прибылью 813 миллиардов рублей.
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