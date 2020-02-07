Путин утвердил новый состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В обновленный состав вошли премьер-министр России Михаил Мишустин, помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер Виктория Абрамченко, руководитель аппарата правительства вице-премьер Дмитрий Григоренко, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, вице-премьер Алексей Оверчук, глава Министерства экономического развития Максим Решетников, вице-премьер Марат Хуснуллин, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В президиум Совета вошли Мишустин, Орешкин, врио директора департамента организации проектной деятельности аппарата правительства Дмитрий Некрасов, Абрамченко, вице-премьер Юрий Борисов, Григоренко, Оверчук, Решетников, Хуснуллин, Чернышенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Совет обеспечивает связь федеральных, региональных и муниципальных властей по реализации национальных проектов. Всего их 12: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Работу по ним планируется завершить до 2024 года. На эти цели выделили 25,7 триллиона рублей.

Ранее Счетная палата жестко раскритиковала правительство Дмитрия Медведева за отсутствие каких-либо результатов по национальным проектам. В итоговом документе надзорного ведомства говорится, что Кабмин не смог выстроить свою работу, а министерства — договориться о том, кто и что должен делать.

В результате ни один из планов, предложенных прошлым правительством, не соответствовал установленным требованиям. При этом в итоговые документы Кабмин включил только 26% показателей госпрограмм, за которые они несут ответственность.