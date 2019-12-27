Президент Владимир Путин утвердил представленную вице-премьером Алексеем Гордеевым новую Доктрину продовольственной безопасности страны. Она предполагает самостоятельное обеспечение России провизией во избежание внутренних и внешних рисков.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе зампреда правительства Гордеева. В документе сказано, что необходимо создать госрезерв сельхозпродукции, сырья и продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе неурожая и непогоды. Доктрина подразумевает повышение урожайности основных сельхозкультур и возвращение в оборот неиспользуемых пахотных земель.

Рацион питания каждого человека, вне зависимости от его социального уровня и достатка, должен быть полноценным, здоровым и доступным Алексей Гордеев вице-премьер РФ.

Правительство должно в течение трех месяцев утвердить подготовленную для реализации доктрины дорожную карту. Документ предусматривает повышение контроля качества и приведение его в соответствие обязательным требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза. Также установлен порог самообеспеченности страны. По семенам — 75%, по фруктам и ягодам — 60%, по овощам и бахчевым культурам — 90%.

После встречи президента с предпринимателями и общественностью в Адыгее, в реестр видов сельхоздеятельности было включено разведение улиток. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Заводчики будут получать господдержку, которая включает в себя денежные гранты.