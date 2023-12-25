Власть 25 декабря 2023, 16:10 Путин утвердил наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии Путин подписал закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном и административном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Документ разместили на официальном портале опубликования правовых актов.

Утвержденный президентом закон дополнил статьи Уголовного кодекса 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» и 280.3. «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» формулировкой «или войска национальной гвардии РФ». Первая из указанных статей УК предусматривает до 15 лет лишения свободы, а вторая — до семи лет.

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Также теперь за дискредитацию добровольцев Росгвардии суд может назначить штраф до одного миллиона рублей по КоАП. Подписанный Путиным закон вступил в силу со дня официального опубликования.

Весной 2023 года глава государства подписал закон о наказании за фейки об участниках спецоперации. Согласно документу, уголовная ответственность за это преступление наступает независимо от статуса бойцов СВО, о дискредитации которых идет речь.