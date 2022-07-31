Путин утвердил Морскую доктрину России и Корабельный устав ВМФ

Президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину Российской Федерации и Корабельный устав Военно-морского флота. Оба документа вступают в силу со дня подписания.

«В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Морская доктрина, утвержденная 17 июня 2015 года, теперь утратила силу.

«Утвердить прилагаемый Корабельный устав Военно-Морского Флота. Внести в Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ и Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ <…> изменения по перечню согласно приложению», — гласит второй документ.

Церемония подписания прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада.

В мае о том, что Морскую доктрину требуется скорректировать с учетом геополитической и военно-стратегической ситуации в мире, говорил Юрий Борисов, тогда — вице-премьер России.