facebook_pixel
    31 июля 2022, 11:37

    Путин утвердил Морскую доктрину России и Корабельный устав ВМФ

    Оксана Кириллова

    Президент России Владимир Путин утвердил Морскую доктрину Российской Федерации и Корабельный устав Военно-морского флота. Оба документа вступают в силу со дня подписания.

    Путин утвердил Морскую доктрину России и Корабельный устав ВМФ

    «В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

    Морская доктрина, утвержденная 17 июня 2015 года, теперь утратила силу.

    «Утвердить прилагаемый Корабельный устав Военно-Морского Флота. Внести в Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ и Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ <…> изменения по перечню согласно приложению», — гласит второй документ.

    Церемония подписания прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада.

    В мае о том, что Морскую доктрину требуется скорректировать с учетом геополитической и военно-стратегической ситуации в мире, говорил Юрий Борисов, тогда — вице-премьер России.