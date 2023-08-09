Власть 09 августа 2023, 15:23 Путин утвердил механизм экспорта российской сельхозпродукции за рубли Путин подписал указ об использовании рублевых спецсчетов при экспорте сельхозпродукции РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о механизме использования рублевых и валютных спецсчетов при поставках отечественной сельхозпродукции за границу. Документ опубликовали на портале правовой информации.

«Установить, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции <…> на организованных торгах допускается использование специальных рублевых счетов типа „З“ и специальных валютных счетов типа „З“», — говорится в президентском указе.

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Список такой продукции утвердит российское правительство. Кабмин должен выполнить эту задачу в течение 30 дней. Пункты документа, закрепившие механизм расчетов и открытия счетов, вступят в силу с 1 ноября текущего года, сообщил RT.

Новый механизм дополнит указы главы государства о специальных экономических мерах в ответ на недружественные действия США и других стран, а также о мерах, обеспечивающих финансовую стабильность России.

Спецсчета открывают по заявлениям иностранных покупателей уполномоченные банки, соответствующие требованиям закона о валютном регулировании и валютном контроле. Согласно указу, зарубежный покупатель переводит деньги на спецсчет типа «З» в иностранной валюте.

После этого он либо продает валюту банку, либо разрешает кредитной организации реализовать ее на торгах. Затем банк зачисляет сумму в рублях на специальный рублевый счет типа «З» иностранного покупателя и переводит средства на счет российского резидента — участника внешнеэкономической деятельности.