Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов

Среди критериев эффективности, которые одобрил президент России Владимир Путин, следующие показатели: численность населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, темпы роста зарплат, уровень бедности, уровень образования, рейтинг доверия региональных властей, темпы возведения жилья, число семей, улучшивших жилищные условия, качество городской среды, качество окружающей среды, эффективность поддержки талантливых детей и молодежи, доля занимающихся спортом граждан.

Президент поручил разработать и в течение месяца представить на утверждение методику расчета KPI для губернаторов.

4 февраля Путин подписал закон о приоритете Конституции России в Семейном кодексе.