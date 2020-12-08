Путин утвердил федеральный бюджет на три года

Утвержденный Госдумой и Советом Федерации закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Федеральный бюджет на ближайшие три года ожидается дефицитным. В 2021 году доходы составят 18,765 триллионов рублей с расходами в 21,52 триллиона, в 2022 году эти показатели увеличатся на 20,637 триллиона рублей и 21,884 триллиона рублей соответственно. В 2023 доходы составят 22,263 триллиона рублей, расходы — 23,671 триллиона рублей.

Уровень инфляции в следующем году ожидается не выше 3,7% и не выше 4% в последующие годы.

На 2021 год смягчат бюджетное правило, по которому ограничивается трата нефтегазовых доходов. До этого времени расчет проводился от уровня цены нефти марки Urals. Все, что шло выше установленной нормы накапливалось. Установленная норма на 2021 год составила 43,3 доллара, 44,2 доллара в 2022 году и 45 долларов в 2023 году при условии, что средние цены за нефть составят 45,3 доллара за баррель, 46,6 и 47,5 доллара соответственно.

По прогнозу, сумма недополученных доходов в 2021 году составит 91 миллиард рублей. Дополнительные средства из этого сектора экономики начнут поступать в бюджет в два последующие года. В 2022 и 2023 годах в Фонд национального благосостояния направят 703 миллиарда и 787 миллиардов рублей соответственно.