Путин утвердил электронные трудовые книжки

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года в России вводят электронные трудовые книжки. Впрочем, на переходный период традиционный бумажный документ тоже остается.

Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, поправки к трудовому законодательству, утвержденные главой государства, позволяют работодателям в электронном виде собирать информацию о трудовой деятельности работника. Соответствующий отчет ежемесячно нужно будет отправлять в Пенсионный фонд России (ПФР).

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Работники между тем смогут запрашивать у работодателя сведения о своей трудовой деятельности. Также такой отчет можно будет заказать через многофункциональные центры в бумажном виде, либо через портал Госуслуг — в электронном.

Подписанный главой государства документ обязывает работодателей в срок до конца июня 2020 года рассказать работникам о нововведениях. Также работникам следует рассказать о возможности выбора между электронным учетом его трудовой деятельности и традиционным бумажном.

Закон вступит в силу с начала 2020 года. Начиная с 2021-го учет трудовой деятельности будет вестись только в электронном виде и бумажные трудовые книжки тем, кто начинает карьеру, выписывать больше не будут.

Также глава государства подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей за неисполнение закона о СМИ — иностранных агентах. Соответствующие поправки будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.