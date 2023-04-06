Важное 06 апреля 2023, 12:07 Путин утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты Президент Путин утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты РИА «Новости»

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Глава государства Владимир Путин одобрил кандидатуры 40 человек в качестве членов Общественной палаты (ОП) России нового созыва. Указ появился на портале интернет-портале правовой информации.

В частности, по квоте в состав ОП вошли президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, летчик Константин Ярошенко, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда. Также в списке оказались писатель Сергей Лукьяненко, сыровар Олег Сирота.

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«Предложить членам Общественной палаты Российской Федерации, утвержденным настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты Российской Федерации, делегированными от общественных палат субъектов Российской Федерации, приступить к формированию Общественной палаты Российской Федерации в полном составе», — сказано в документе.

Путин подписал указ 6 апреля, с данного дня он вступил в действие. Общественная палата — это консультативный орган, который помогает взаимодействию россиян с органами местного самоуправления и государственной власти.