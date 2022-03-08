Путин установил выплаты на детей до 16 лет семьям с невысоким доходом

Семьи с невысоким доходом, в которых есть несовершеннолетние дети, будут получать дополнительные выплаты. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поздравил женщин с Международным женским днем. Владимир Путин отметил, что в стране будут введены выплаты на детей 8-16 лет для всех семей с невысокими доходами.

«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — заявил он.

По его словам, данная мера начнет действовать уже с 1 апреля. Первые выплаты российские семьи смогут получить уже в мае, добавил президент.

Российский лидер также пожелал всем женщинам, чтобы близкие люди всегда окружали их теплом и заботой.