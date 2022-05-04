Путин установил временный порядок выплаты прибыли российских компаний иностранцам
Определен временный порядок, по которому российские компании будут перечислять выплаты иностранцам. Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Полный текст указа опубликовали на официальном портале правовой информации.
В документе описан порядок, по которому совладельцы российских компаний, являющиеся гражданами недружественных государств, будут получать прибыль. В частности, «в случае принятия решения о распределении прибыли» ее выплата иностранным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным еще в начале марта указом президента.
Тот документ разрешал российским организациям выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях.
В дальнейшем Центробанк и Минфин РФ смогут установить иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам.
Вчера, 3 мая, Путин подписал другой указ о взаимодействии с иностранными компаниями. Об этом написала «Газета.ru». Документ запрещает некоторые экономические действия с юридическими и физическими лицами, которых власти России внесут в специальный черный список. Ограничения также коснутся организаций, находящихся под контролем фигурантов черного списка.