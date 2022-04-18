Путин установил допвыплаты семьям военных, погибших или раненых на Украине, в Донбассе и Сирии

Семьи военных РФ и росгвардейцев, погибших или раненых в ходе спецоперации по защите Донбасса или в Сирии, получат дополнительные единовременные выплаты. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В случае ранения военнослужащего его семья получит единовременную выплату в размере трех миллионов рублей. Тяжесть травмы уточняется. Если же военнослужащий погиб в ходе спецоперации РФ на Украине, в Сирии или Донбассе, его родные получат разовую выплату в размере пяти миллионов рублей. Новые денежные компенсации «не повлияют на право получения иных выплат и предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством».

Обеспечить финансирование расходов Путин поручил правительству РФ. Порядок назначения и осуществления новых выплат определят в течение трех дней после подписания документа. Это поручено органам исполнительной власти.