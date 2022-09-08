Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России | 360°

Власть 08 сентября 2022, 19:45 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Установлен особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО). Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу попавшие под санкции российские банки смогут возвращать валютные вклады юридическим лицам — резидентам в рублях. Курс будет рассчитываться по актуальным данным Центробанка на дату исполнения.

Реклама

Разрешения на операции с долями в ООО, в которых участвуют лица из недружественных стран будет выдавать правительственная комиссия.

Реклама

Также ООО, долями в которых владеют стратегические предприятия, не раскрывать данные о работе участникам из недружественных стран.

0 0 0 0 0 0