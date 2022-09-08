Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России | 360°

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Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России

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Установлен особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО). Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу попавшие под санкции российские банки смогут возвращать валютные вклады юридическим лицам — резидентам в рублях. Курс будет рассчитываться по актуальным данным Центробанка на дату исполнения.

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Разрешения на операции с долями в ООО, в которых участвуют лица из недружественных стран будет выдавать правительственная комиссия.

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Также ООО, долями в которых владеют стратегические предприятия, не раскрывать данные о работе участникам из недружественных стран.

Владимир Путин

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