Путин усомнился в способности Зеленского развести войска в Донбассе

ЛНР и ДНР готовы к отводу сил в Донбассе, однако со стороны Украины никаких шагов не предпринимается. Обеспечить развод боевых подразделений нынешний глава государства не в состоянии.

С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на заседании стран глав СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

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«Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну не может», — сказал лидер РФ.

Он добавил, что к линии разграничения «подъехали националистические военные формирования». Они займут позиции, если армия их покинет. Пока что ничего не происходит, хотя со стороны ДНР и ЛНР уже «дважды или трижды» поступал сигнал о готовности.

«Ракету пускали белую, сигнал, с той стороны ничего, никакого ответа нет», — заключил Путин.

На прошедшей накануне пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заметил, что в ноябре между Россией, Украиной, Германией и Францией состоятся переговоры в «нормандском формате».

Политик также напомнил, что «формула Штайнмайера» начнет действовать после того, как закон об особом статусе Донбасса вступит в силу. Причем об автономии для ДНР и ЛНР в нем речи не идет. Протесты против документа он объяснил «недостаточной коммуникацией» с гражданами.