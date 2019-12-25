Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

Президент России Владимир Путин усомнился в том, что россияне чувствуют, что нацпроекты поменяют их жизнь к лучшему. Соответствующее заявление российский лидер сделал на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«И, конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение», — приводит «Интерфакс» слова главы России.

Путин добавил, что к такому выводу он пришел ознакомившись с результатами опросов общественного мнения различными структурами. По его мнению, снижать заявленную планку достижения стратегических целей по развитию России ни в коем случае нельзя.

Президент также отметил, что запланированных ранее результатов не удалось достичь в вопросе снижения смертности. Общая тенденция положительная, однако смертность от сердечно-сосудистых заболеваний превысила ожидаемые показатели. Кроме того, глава государства обратил особое внимание на поддержку российского экспорта — сферу, где необходимо нарастить усилия.

В состав Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам, помимо Путина, входят премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и другие высокопоставленные государственные деятели.