Путин услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем

На встрече с представителями Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем. Уже несколько регионов страны сделали канун Нового года нерабочим днем.

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Как сообщило РИА «Новости», президент отметил, что времени на принятие решения осталось мало.

«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал», — заявил президент.

Подавляющее большинство опрошенных россиян (84%) заявили, что готовы работать в субботу 28 декабря ради выходного 31 декабря.

В Томской области губернатор распоряжением перенес рабочий день именно на эту дату. Такое же решение приняли еще несколько глав областей.

По заказу газеты «Известия» был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что 86% россиян будут в канун Нового года работать, но их отпустят пораньше. Будут в этот день отдыхать 37% респондентов, 10% смогут сами выбрать график, и 53% вынужденно пойдут на работу.