    29 декабря 2019, 01:03

    Путин упростил получение информации по льготам

    Александра Каширина

    Российский президент Владимир Путин подписал закон об информировании о положенных льготах. Текст закона размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно тексту документа, россияне теперь сами смогут выбрать, каким образом получить необходимую информацию — через портал госуслуг, единый колл-центр или посетив учреждение.

    Благодаря этому даже жители самых труднодоступных районов, городов и деревень смогут получить полную и оперативную информацию о положенных им мерах господдержки в разных областях, таких как появление ребенка, инвалидность, наступление предпенсионного или пенсионного возраста.

    По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, многие люди даже не знают о том, что они имеют право на льготы, так как не у всех есть возможность ходить по кабинетам и узнавать информацию.

    Он также упомянул, что на данный момент меры социальной поддержки положены 54 миллионам россиян, добавив, что закон сделает более эффективным и бюджетное планирование.