Путин упростил получение информации по льготам

Согласно тексту документа, россияне теперь сами смогут выбрать, каким образом получить необходимую информацию — через портал госуслуг, единый колл-центр или посетив учреждение.

Благодаря этому даже жители самых труднодоступных районов, городов и деревень смогут получить полную и оперативную информацию о положенных им мерах господдержки в разных областях, таких как появление ребенка, инвалидность, наступление предпенсионного или пенсионного возраста.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, многие люди даже не знают о том, что они имеют право на льготы, так как не у всех есть возможность ходить по кабинетам и узнавать информацию.

Он также упомянул, что на данный момент меры социальной поддержки положены 54 миллионам россиян, добавив, что закон сделает более эффективным и бюджетное планирование.