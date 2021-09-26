Путин упрекнул Жириновского за мрачные шутки

Во время встречи лидеров парламентских партий с Владимиром Путиным глава ЛДПР Владимир Жириновский и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обменялись колкостями. Президент отметил, что шутки Жириновского носят мрачный тон.

Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Во время спора Миронов заявил, что хорошо смеется тот, кто смеется последним.

«Последним перед арестом, в камеру идет последний», — ответил Жириновский.

Путин, который слышал разговор политиков, сделал замечание лидеру ЛДПР.

«Владимир Вольфович, вы как-то мрачновато шутите. Хотя сегодня день такой хороший», — сказал президент.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что нужно вернуть ссылки в Сибирь для преступников. Он также предложил отправить туда футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина вместо того, чтобы сажать их в тюрьму. Политик предположил, что таким образом спортсмены, возможно, подняли бы российский футбол.

Владимир Путин эту идею не поддержал. Он заявил, что «обеспечение трудовых ресурсов в Сибири с помощью ссылки — не наш метод».

Кроме того, глава ЛДПР предложил сделать отставных военных учителями. Он уверен, что такие люди должны преподавать в российских школах — это поможет снизить уровень агрессии среди подростков и предотвратить трагедии, подобные произошедшему в Пермском университете.