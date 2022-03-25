Путин уличил Запад в замалчивании неудобных фактов

Запад замалчивает неудобные для него факты и делает все для изоляции неугодной ему России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он заявил, что в западных странах процветает «культура отмены». Ее применили для изоляции России. Слова президента опубликовал ТАСС.

Также к используемым инструментам Путин отнес остракизм. По его мнению, Запад объединился вокруг общего недруга. Статус «изгоя» выпал России.

Европа и Америка замалчивают некоторые факты, сказал он. Это касается ситуаций, которые могут принести репутационный урон Западу.

Действия недружественных стран Путин сравнил с тактикой Гитлера. По его мнению, они переняли опыт фашистов и используют его против России.

С подобным заявлением сегодня выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Запад ведет настоящую гибридную войну с применением тактики и риторики времен гитлеровской Германии.