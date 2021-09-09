Путин уличил авторов экспериментов в Афганистане в бегстве

Российский президент Владимир Путин заявил, что авторы экспериментов в Афганистане ретировались, а расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу. В четверг глава государства выступил на саммите БРИКС.

По словам Путина, события в Афганистане — следствие попыток навязать иные ценности извне.

«Все это оборачивается лишь дестабилизацией и в конечном итоге хаосом, после чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив, в том числе, и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу», — процитировало слова президента РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не спешит с признанием движения «Талибан»*. По его словам, РФ, как и другие страны, сейчас наблюдает за развитием ситуации.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан»* назначило инаугурацию правительства на 11 сентября. В этот день в 2001 году произошла атака на башни-близнецы в США.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.