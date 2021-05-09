Путин укутал рядом сидящего ветерана на параде Победы

Президент РФ Владимир Путин во время парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне помог ветерану, сидящему рядом с ним, поправить куртку. В Сети появилось видео, на котором показано, как Путин позаботился о герое войны.

Путин наблюдает за парадом на Красной площади с центральной трибуны. Он сидит рядом с ветеранами.

На кадрах можно заметить, как куртка ветерана сползла на плечо. Путин помог ему ее поправить. Ветеран поблагодарил главу государства за заботу.

Путин ранее выступил с поздравлениями по случаю Дня Победы. Российский лидер отметил, что величественный подвиг в победе над нацизмом совершил именно советский народ. Он сказал, что Победа в Великой Отечественной войне сыграла колоссальное историческое значение для судеб всего мира. Глава государства подчеркнул, что этот праздник всегда будет священным для народа страны.

Путин также заявил о недопустимости попыток переписывания истории и оправдания тех преступников, на руках которых кровь многих людей. Президент назвал «недобитыми карателями» тех, кто пытается вновь поставить идеологию нацистов на вооружение.