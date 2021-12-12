Путин: Украина не передала Москве имущество СССР, несмотря на погашенные долги Союза

Украина до сих пор не передала России ее заграничное имущество, которое осталось со времен СССР, хотя Москва оплатила все долги Союза. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в фильме «Россия. Новейшая история», показанном на канале «Россия 1».

«В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза — за все бывшие союзные республики», — сказал российский лидер.

Он объяснил, что Россия сделала это для того, чтобы все входившие состав СССР республики передадут ей зарубежные активы, которые остались от объединения.

«Но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», — подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что в 1990-е годы Россия не могла сама справиться с возникшими перед ней трудностями в социально-экономической сфере без помощи от других государств. Стране пришлось занимать средства, чтобы предоставлять пенсии, денежное довольствие военным и другие положенные людям выплаты.