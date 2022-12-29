Власть 29 декабря 2022, 20:01 Путин указом снизил платежи по микрозаймам Путин подписал закон о снижении платежей по микрозаймам с 1 июля 2023 года РИА «Новости»

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В России с 1 июля 2023 года снизится максимальный размер ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, через полгода для россиян снизится максимальная ставка по договору потребительского кредита со сроком возврата не более одного года. Если раньше этот показатель составлял 1%, то с 1 июля его уменьшат до 0,8% в день.

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При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365 до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему — со 150 до 130% от суммы предоставленного кредита.

При этом максимальное значение полной стоимости кредита или займа уменьшается с 365 до 292% годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему — со 150 до 130% от полученной взаймы суммы.

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