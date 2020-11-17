Путин указом изменил состав СПЧ

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым изменил состав Совета при российском президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Он вывел из него несколько человек и ввел новых.

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Из состава СПЧ вышли судья Конституционного суда РФ в отставке Тамара Морщакова, главный научный сотрудник Института социологии РАН Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов, директор Института права и публичной политики Ольга Сидорович, доцент кафедры теории и истории права Высшей школы экономики Анита Соболева.

Их сменили заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуйте!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина.

Предыдущие изменения в СПЧ указом президента были произведены осенью 2019 года. Руководителем совета вместо Михаила Федотова был назначен Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», ведущий Первого канала и на тот момент секретарь Общественной палаты.

Впервые СПЧ в качестве консультативного органа при главе государства начал работать в сентябре 1993 года.