Власть 13 сентября 2023, 09:56 Путин указал на значимость 70-летия окончания корейской войны Путин напомнил, что СССР помогал КНДР в корейской войне РИА «Новости»

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СССР помогал КНДР в борьбе за независимость, поэтому юбилей окончания корейской войны стал знаковой датой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщил ТАСС.

«Совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны за независимость, и победу корейского народа в этой войне», — указал Путин.

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По его словам, это важная дата, так как Россия внесла свой вклад в победу Корейской Народно-Демократической Республики.

Утром 13 сентября Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный. В ходе переговоров с президентом России он подчеркнул, что отношения с государством стали приоритетом для Северной Кореи.

Путин рассказал журналистам о заинтересованности главы КНДР в ракетной технике. Российский лидер подчеркнул, что страна окажет содействие Северной Корее в строительстве космических спутников.