13 сентября 2023, 09:56
Путин указал на значимость 70-летия окончания корейской войны
Путин напомнил, что СССР помогал КНДР в корейской войне
СССР помогал КНДР в борьбе за независимость, поэтому юбилей окончания корейской войны стал знаковой датой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщил ТАСС.
«Совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны за независимость, и победу корейского народа в этой войне», — указал Путин.
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По его словам, это важная дата, так как Россия внесла свой вклад в победу Корейской Народно-Демократической Республики.
Утром 13 сентября Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный. В ходе переговоров с президентом России он подчеркнул, что отношения с государством стали приоритетом для Северной Кореи.
Путин рассказал журналистам о заинтересованности главы КНДР в ракетной технике. Российский лидер подчеркнул, что страна окажет содействие Северной Корее в строительстве космических спутников.
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